Trifecta Crimson ミックスウェーブは、Campfire AudioのユニバーサルIEM「Trifecta」の限定カラーモデル「Trifecta Crimson」を全世界80台限定で4月3日より発売する。価格はオープンで、市場想定価格は498,600円前後。 ユニバーサルIEMのTrifectaをベースに、ハンドダイ(手染め)による深みのあるクリムゾン(深紅)仕上げのナイロンシェルと、ゴールドPVDコーティングを施