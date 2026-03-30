Trifecta Crimson

ミックスウェーブは、Campfire AudioのユニバーサルIEM「Trifecta」の限定カラーモデル「Trifecta Crimson」を全世界80台限定で4月3日より発売する。価格はオープンで、市場想定価格は498,600円前後。

ユニバーサルIEMのTrifectaをベースに、ハンドダイ(手染め)による深みのあるクリムゾン(深紅)仕上げのナイロンシェルと、ゴールドPVDコーティングを施したステンレススティール製ノズルを組み合わせた特別仕様モデル。軽量かつ高耐久のナイロン素材により、「独創的なデザインと快適な装着性を両立した」とする。

従来のTrifectaサウンドをベースに、「より豊かな“空気感”を加え、ボーカルをわずかに前方へと定位させる」チューニングを採用。「クラシックなTrifectaのエネルギッシュな表現力を継承しながら、一層開放的で洗練された音場体験を実現した」という。

Campfire Audioがドライバーメーカーと共同開発したAmorphous Diamond-Like Carbon(ADLC)振動板を採用。高い剛性を持つADLCコーティングにより、優れた過渡応答と精密な振動制御を実現し、高い解像度と正確な音の再現性を可能にしている。

3基のフルレンジドライバー出力を中央の精密設計チャンバーに集約。それぞれの出力はチャンバー内で統合され、一体感のあるパワフルな音像を形成し「Trifectaならではの唯一無二のサウンド体験を生み出す」という。

10mm径A.D.L.Cダイヤフラムダイナミックドライバー3基を三角形の筐体内で向かい合わせに配置することで、「シームレスに結びついた三位一体のピュアなダイナミックサウンドとなって、あなたを包み、感動的な音楽体験を生み出す」とのこと。

各ドライバーには、個別に設計されたリアエアボリュームとベント構造を装備。振動板の動作をより均一かつ正確に制御するとともに、耳内部の空気圧バランスを保ち、快適なリスニング環境を実現する。

3基の大型ドライバーを収めるため、独自のトライアングルシェル構造を採用。最適化されたドライバー配置により、コンパクトな筐体ながら優れた音響性能と装着性を実現している。

付属ケーブル「Time Stream Silver Cable」は、純銀導体4芯構成を採用。スモーキーグレーのリボンジャケット仕様により、「優れた取り回しと洗練された外観を両立した」とする。プラグは3.5mm/4.4mmの両方を同梱。コネクターには高品質なカスタムマトリクスMMCXコネクターを採用し、耐久性と安定した接続性を実現している。

周波数特性は5Hz～20kHz。インピーダンスは6.3Ω＠1kHz。入力感度は94dB＠1kHz(16.9mVrms)。Breezy Bag Jr.、Breezy Bag Micro、シリコンイヤーピース(S/M/L)、フォームイヤーピース(S/M/L)、High&Clearイヤーピース(S/M/L)などが付属する。

Time Stream Silver Cable