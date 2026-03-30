インテリア・雑貨などをあつかう山崎実業が30日、新商品を発表。就寝時の水分補給に便利なカラフェや、リュックを縦に重ねて掛けられるハンガーなどを発売した。【画像】アイデア“満載”、山崎実業の新作アイテム（一覧）就寝時の水分補給に便利な、ベッドサイドカラフェは、熱に強く割れにくいトライタン樹脂製でシンプルでスタイリッシュなデザイン。コップは蓋にもなるので埃も防げる。また。大きな注ぎ口で手入れしやすく