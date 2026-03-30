山崎実業、便利な“新作”アイテム発売 “壁掛け”省スペースな収納アイテムほか【一覧】
インテリア・雑貨などをあつかう山崎実業が30日、新商品を発表。就寝時の水分補給に便利なカラフェや、リュックを縦に重ねて掛けられるハンガーなどを発売した。
【画像】アイデア“満載”、山崎実業の新作アイテム（一覧）
就寝時の水分補給に便利な、ベッドサイドカラフェは、熱に強く割れにくいトライタン樹脂製でシンプルでスタイリッシュなデザイン。コップは蓋にもなるので埃も防げる。また。大きな注ぎ口で手入れしやすく、食洗機にも対応。熱湯やアルコールをいれることもできるため、飲み物を入れて普段使いにも使用できる。
石こうボードピンで簡単に取り付けることができる縦型のリュックハンガーは、収納に困りがちなリュックを縦に重ねて掛けられ、省スペースに収納できる。手に取りやすい位置に掛けられるため、外出時の持ち出しもスムーズ。ハンドバッグや帽子、ランドセルの持ち手部分を引っ掛けて、通学グッズをまとめて収納するのもおすすめ。設置跡が目立ちにくい石こうボードピンで簡単取り付けでき、木ネジでも取り付けできる。
すっきりとした円形の台車「Lサイズ」は、高さ3.2cmの薄型設計で、インテリアに溶け込むすっきりとしたデザインの台車。薄型キャスターが360度回転するため、重い鉢植えの観葉植物や家電もラクに移動でき、掃除や模様替えもスムーズに行える。直径37cmで、サーキュレーターやタワー型ファンの設置にも最適。また、オフシーズンの家電をクローゼットに収納する際にも便利で、薄型なので使わない時は、省スペースに収納可能。簡易的なローテーブルとしても使用できる。
すっきりとした円形の台車「Sサイズ」は、高さ3.2cmの薄型設計で、インテリアに溶け込むすっきりとしたデザインの台車。薄型キャスターが360度回転するため、重い鉢植えの観葉植物や家電もラクに移動でき、掃除や模様替えもスムーズに行える。直径26cmで、サーキュレーターやタワー型ファンの設置にも最適。オフシーズンの家電をクローゼットに収納する際にも便利。薄型なので使わない時は、省スペースに収納可能。簡易的なローテーブルとしても使用できる。
キャスター付きゴミ袋ホルダーは、スチールフレーム・蓋・台座で構成された、シンプルなゴミ袋ホルダー。中身が見えにくく臭いも軽減できる蓋付き。外枠の制限がないので、ゴミ袋の容量いっぱいにゴミを入れることができる。台座はキャスター付き。ゴミ袋の交換は、蓋を外して手前から引き抜くだけで、重くなった袋を持ち上げる必要はない。複数並べて使えば、ペットボトル・空き缶・資源ゴミなどの分別にも最適。
天然木の蓋とスチールの組み合わせが上品なスクエア型のゴミ箱は、温かみのある天然木の蓋とスチールの組み合わせが美しい、スクエア型トラッシュカン。内側のストッパーリングでゴミ袋を固定でき、袋が見えず生活感を抑えられる。簡単に取り外せる天然木の蓋は、中のゴミを見えにくくし、清潔で整った印象。トラッシュカンの容量は14Lで、20Lのポリ袋をセットして使用できる。
【画像】アイデア“満載”、山崎実業の新作アイテム（一覧）
就寝時の水分補給に便利な、ベッドサイドカラフェは、熱に強く割れにくいトライタン樹脂製でシンプルでスタイリッシュなデザイン。コップは蓋にもなるので埃も防げる。また。大きな注ぎ口で手入れしやすく、食洗機にも対応。熱湯やアルコールをいれることもできるため、飲み物を入れて普段使いにも使用できる。
すっきりとした円形の台車「Lサイズ」は、高さ3.2cmの薄型設計で、インテリアに溶け込むすっきりとしたデザインの台車。薄型キャスターが360度回転するため、重い鉢植えの観葉植物や家電もラクに移動でき、掃除や模様替えもスムーズに行える。直径37cmで、サーキュレーターやタワー型ファンの設置にも最適。また、オフシーズンの家電をクローゼットに収納する際にも便利で、薄型なので使わない時は、省スペースに収納可能。簡易的なローテーブルとしても使用できる。
すっきりとした円形の台車「Sサイズ」は、高さ3.2cmの薄型設計で、インテリアに溶け込むすっきりとしたデザインの台車。薄型キャスターが360度回転するため、重い鉢植えの観葉植物や家電もラクに移動でき、掃除や模様替えもスムーズに行える。直径26cmで、サーキュレーターやタワー型ファンの設置にも最適。オフシーズンの家電をクローゼットに収納する際にも便利。薄型なので使わない時は、省スペースに収納可能。簡易的なローテーブルとしても使用できる。
キャスター付きゴミ袋ホルダーは、スチールフレーム・蓋・台座で構成された、シンプルなゴミ袋ホルダー。中身が見えにくく臭いも軽減できる蓋付き。外枠の制限がないので、ゴミ袋の容量いっぱいにゴミを入れることができる。台座はキャスター付き。ゴミ袋の交換は、蓋を外して手前から引き抜くだけで、重くなった袋を持ち上げる必要はない。複数並べて使えば、ペットボトル・空き缶・資源ゴミなどの分別にも最適。
天然木の蓋とスチールの組み合わせが上品なスクエア型のゴミ箱は、温かみのある天然木の蓋とスチールの組み合わせが美しい、スクエア型トラッシュカン。内側のストッパーリングでゴミ袋を固定でき、袋が見えず生活感を抑えられる。簡単に取り外せる天然木の蓋は、中のゴミを見えにくくし、清潔で整った印象。トラッシュカンの容量は14Lで、20Lのポリ袋をセットして使用できる。