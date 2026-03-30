絶景の横山展望台から英虞湾シーカヤックまで！伊勢志摩の“自然”を楽しむおすすめ観光スポット
神話の時代から今に続く伊勢神宮や、2026年現在日本で唯一ラッコを展示する鳥羽水族館、スペインの街並みを再現した志摩スペイン村など、多彩な観光スポットを有する伊勢志摩エリア。実はその大半が、国が指定する「伊勢志摩国立公園」の中にある。人里からは離れた場所にあるイメージの強い国立公園の中で、最も身近にあるのが伊勢志摩国立公園だ。おでかけや観光にプラスして、リアス海岸や豊かな森林を有する伊勢志摩のもう1つの魅力 を体感できるスポットやアクティビティを紹介しよう。
【写真】志摩自然学校のシーカヤック体験
■波の穏やかな英虞湾でシーカヤック体験！「志摩自然学校」
志摩自然学校は、登茂山公園を拠点に、自然の中でさまざまなアクティビティを体験できる施設。屋外で体を動かし楽しみながら、肌を通して自然を体感できるプログラムを提供している。
シュノーケリング、空気を入れたボールの中に入って水上に浮かぶ「ウォーターボール」、ボードの上に立ちパドルを漕いで進む「スタンドアップパドルボード」など、季節に応じて多彩なアウトドアプログラムを用意。また、真珠や貝を使った志摩ならではのクラフト体験も実施している。
中でも1年を通して人気を集めるのが、英虞湾(あごわん)でのシーカヤック体験だ。インストラクターからパドルの持ち方やカヤックへの乗り込み方、海上で安全に楽しむポイントなどのレクチャーを受け、自らパドルを漕いで海上を巡ることができる。
伊勢志摩国立公園のリアス海岸を代表する英虞湾は、入り組んだ海岸線と、湾内に大小多くの島が浮かぶ地形で、波が穏やかなのが特徴。そのため、初心者でもチャレンジしやすく、またライフジャケットのサイズが合えば3歳からでも参加できるので、小さい子どものいる家族でもOKなのが魅力だ。体験中は別のカヤックでインストラクターも同行してくれる。
静かに揺れる英虞湾の海面や、湾内で養殖されているアオサ、周囲をぐるりと囲む起伏に富んだ海岸線や山々を眺めながら、自分次第にカヤックを操る。カヤックは直進性に優れているので、慣れてくればスピードを上げて爽快なパドリングも味わえる。もちろん、風や波に舟を任せながら、植物や魚、野鳥といった志摩の自然をじっくりと満喫するのもよし。自分のペースで海上アクティビティを楽しめるのがシーカヤック体験の大きなポイントだ。
利用は完全予約制で、公式サイトや電話・FAXで申し込みが可能。アクティビティにより集合場所は異なるが、志摩自然学校へ直通する公共交通機関はないので、近鉄鵜方駅・賢島駅からレンタカーやタクシーを利用しよう。所要時間はおよそ20〜30分。
志摩自然学校
住所：三重県志摩市大王町波切2199 ともやま公園
電話：0599-72-1733
営業時間：9時〜17時
料金：カヤック1.5時間の場合 大人5500円、小学生以下4500円
駐車場：無料駐車場あり、100台
■英虞湾の絶景を一望！「横山展望台」
間近で英虞湾を楽しんだら、今度は上から一望できる横山展望台へ。鵜方駅からタクシーで10分ほど、標高203メートルの横山に設置された展望台で、その景観から「ミシュラン・グリーンガイドジャポン」で一つ星を獲得した絶景スポットだ。
標高140メートル地点にあるメインの展望スポット「横山天空カフェテラス」は、広々とした展望デッキと、2階建ての休憩所が設けられている。駐車場から横山天空カフェテラスまでは木造で段差のないスロープがゆるやかなつづら折りでつながっているので、小さな子どもや足の不自由な人でもアクセスしやすいのがポイント。
デッキからは、豊かな緑に囲まれた英虞湾を見下ろすことができ、リアス海岸ならではの特徴的な海岸線や島並の美しさを堪能できる。また左手側に視線を向けると、山々を縫うように広がる市街地も見える。国立公園の中で民有地の割合が最も多い伊勢志摩国立公園ならではの景色も魅力だ。
休憩所はテーブルと椅子が設けられた1階と、屋根つきの展望ウッドデッキの2階に分かれており、いずれも無料で利用できる。1階部分にはカフェが併設されており、コーヒー・カフェオレ(各500円)やソフトドリンク(各400円)のほか、志摩産あおさドーナツ(300円)や志摩ソフトクリーム(伊勢ほうじ茶/バニラ、各500円)、伊勢志摩サイダー(ゆず味、500円)といった地元の名産品を使ったドリンクやスイーツメニューを取りそろえる。
横山展望台にはこの他、標高168メートルの「そよ風テラス」、標高177メートルの「あご湾展望台」、標高180メートルの「みはらし展望台」があり、それぞれで異なる眺望が楽しめる。いずれの展望台も横山天空カフェテラスから散策ルートが設けられているので、時間があれば展望台巡りもおすすめ。
横山展望台
住所：三重県志摩市阿児町鵜方875-20
電話：0599-44-0567(※横山ビジターセンター)
時間：24時間(カフェ営業時間 9時〜16時30分)
休み：無休
料金：無料
駐車場：無料駐車場あり、28台
※駐車場が満車の場合、別途83台無料駐車場有
■伊勢・志摩の自然を学べる「横山ビジターセンター」
横山の標高62メートル地点、横山展望台への登り口にある横山ビジターセンターは、伊勢志摩国立公園の紹介やその自然にまつわる展示を行う総合案内施設。映像やパネル、実物の展示を通して伊勢志摩の自然や文化を解説している。
ビジターセンター内の大きな見どころの1つが、左・右・正面・床面をスクリーンに映像を投影する4面シアターだ。国立公園内のさまざまな場所を実写映像で再現しながら、そのポイントをテキストでも説明している。
常設の館内パネルはイラストや写真をふんだんに用いて、国立公園内の主要なスポットやアクティビティ、そこにすむ生き物や植物、地形や風景、海女や真珠の養殖といった文化などをテーマごとに紹介。訪れた場所を振り返って学べるだけでなく、伊勢志摩のどこにどんな自然があるか、観光のガイドとしても活用できる内容だ。このほか、クイズ形式のテキスト解説や標本展示、お土産コーナーもある。
横山ビジターセンター
住所：三重県志摩市阿児町鵜方875-24
電話：0599-44-0567
時間:9時〜16時30分
休み：無休
料金：無料
駐車場：ビジターセンター前無料駐車場、9台
※駐車場が満車の場合、別途83台無料駐車場有
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■波の穏やかな英虞湾でシーカヤック体験！「志摩自然学校」
志摩自然学校は、登茂山公園を拠点に、自然の中でさまざまなアクティビティを体験できる施設。屋外で体を動かし楽しみながら、肌を通して自然を体感できるプログラムを提供している。
シュノーケリング、空気を入れたボールの中に入って水上に浮かぶ「ウォーターボール」、ボードの上に立ちパドルを漕いで進む「スタンドアップパドルボード」など、季節に応じて多彩なアウトドアプログラムを用意。また、真珠や貝を使った志摩ならではのクラフト体験も実施している。
中でも1年を通して人気を集めるのが、英虞湾(あごわん)でのシーカヤック体験だ。インストラクターからパドルの持ち方やカヤックへの乗り込み方、海上で安全に楽しむポイントなどのレクチャーを受け、自らパドルを漕いで海上を巡ることができる。
伊勢志摩国立公園のリアス海岸を代表する英虞湾は、入り組んだ海岸線と、湾内に大小多くの島が浮かぶ地形で、波が穏やかなのが特徴。そのため、初心者でもチャレンジしやすく、またライフジャケットのサイズが合えば3歳からでも参加できるので、小さい子どものいる家族でもOKなのが魅力だ。体験中は別のカヤックでインストラクターも同行してくれる。
静かに揺れる英虞湾の海面や、湾内で養殖されているアオサ、周囲をぐるりと囲む起伏に富んだ海岸線や山々を眺めながら、自分次第にカヤックを操る。カヤックは直進性に優れているので、慣れてくればスピードを上げて爽快なパドリングも味わえる。もちろん、風や波に舟を任せながら、植物や魚、野鳥といった志摩の自然をじっくりと満喫するのもよし。自分のペースで海上アクティビティを楽しめるのがシーカヤック体験の大きなポイントだ。
利用は完全予約制で、公式サイトや電話・FAXで申し込みが可能。アクティビティにより集合場所は異なるが、志摩自然学校へ直通する公共交通機関はないので、近鉄鵜方駅・賢島駅からレンタカーやタクシーを利用しよう。所要時間はおよそ20〜30分。
志摩自然学校
住所：三重県志摩市大王町波切2199 ともやま公園
電話：0599-72-1733
営業時間：9時〜17時
料金：カヤック1.5時間の場合 大人5500円、小学生以下4500円
駐車場：無料駐車場あり、100台
■英虞湾の絶景を一望！「横山展望台」
間近で英虞湾を楽しんだら、今度は上から一望できる横山展望台へ。鵜方駅からタクシーで10分ほど、標高203メートルの横山に設置された展望台で、その景観から「ミシュラン・グリーンガイドジャポン」で一つ星を獲得した絶景スポットだ。
標高140メートル地点にあるメインの展望スポット「横山天空カフェテラス」は、広々とした展望デッキと、2階建ての休憩所が設けられている。駐車場から横山天空カフェテラスまでは木造で段差のないスロープがゆるやかなつづら折りでつながっているので、小さな子どもや足の不自由な人でもアクセスしやすいのがポイント。
デッキからは、豊かな緑に囲まれた英虞湾を見下ろすことができ、リアス海岸ならではの特徴的な海岸線や島並の美しさを堪能できる。また左手側に視線を向けると、山々を縫うように広がる市街地も見える。国立公園の中で民有地の割合が最も多い伊勢志摩国立公園ならではの景色も魅力だ。
休憩所はテーブルと椅子が設けられた1階と、屋根つきの展望ウッドデッキの2階に分かれており、いずれも無料で利用できる。1階部分にはカフェが併設されており、コーヒー・カフェオレ(各500円)やソフトドリンク(各400円)のほか、志摩産あおさドーナツ(300円)や志摩ソフトクリーム(伊勢ほうじ茶/バニラ、各500円)、伊勢志摩サイダー(ゆず味、500円)といった地元の名産品を使ったドリンクやスイーツメニューを取りそろえる。
横山展望台にはこの他、標高168メートルの「そよ風テラス」、標高177メートルの「あご湾展望台」、標高180メートルの「みはらし展望台」があり、それぞれで異なる眺望が楽しめる。いずれの展望台も横山天空カフェテラスから散策ルートが設けられているので、時間があれば展望台巡りもおすすめ。
横山展望台
住所：三重県志摩市阿児町鵜方875-20
電話：0599-44-0567(※横山ビジターセンター)
時間：24時間(カフェ営業時間 9時〜16時30分)
休み：無休
料金：無料
駐車場：無料駐車場あり、28台
※駐車場が満車の場合、別途83台無料駐車場有
■伊勢・志摩の自然を学べる「横山ビジターセンター」
横山の標高62メートル地点、横山展望台への登り口にある横山ビジターセンターは、伊勢志摩国立公園の紹介やその自然にまつわる展示を行う総合案内施設。映像やパネル、実物の展示を通して伊勢志摩の自然や文化を解説している。
ビジターセンター内の大きな見どころの1つが、左・右・正面・床面をスクリーンに映像を投影する4面シアターだ。国立公園内のさまざまな場所を実写映像で再現しながら、そのポイントをテキストでも説明している。
常設の館内パネルはイラストや写真をふんだんに用いて、国立公園内の主要なスポットやアクティビティ、そこにすむ生き物や植物、地形や風景、海女や真珠の養殖といった文化などをテーマごとに紹介。訪れた場所を振り返って学べるだけでなく、伊勢志摩のどこにどんな自然があるか、観光のガイドとしても活用できる内容だ。このほか、クイズ形式のテキスト解説や標本展示、お土産コーナーもある。
横山ビジターセンター
住所：三重県志摩市阿児町鵜方875-24
電話：0599-44-0567
時間:9時〜16時30分
休み：無休
料金：無料
駐車場：ビジターセンター前無料駐車場、9台
※駐車場が満車の場合、別途83台無料駐車場有
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