ユーロ円、ポンド円に売り圧力＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ユーロ円やポンド円が本日の安値を広げている。ユーロ円は一時183.54レベル、ポンド円は211.46レベルまで安値を更新。 東京市場での円高の流れを引き継いでいる。ドル円が一時160.46レベルまで上昇したことを受けて、三村財務官が、「この状況続けばそろそろ『断固たる措置』必要になる」「照準は全方位 」と従来よりも語調を強めて円安を