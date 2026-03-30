親子3人でスマホ代が月2万円を超えていると、「これは普通なのか、それとも高すぎるのか」と気になる方も多いのではないでしょうか。特に子どもがまだ中学生の場合、どこまでお金をかけるべきか判断が難しいものです。通信費は毎月かかる固定費であり、早めに見直すことで家計全体に大きな影響を与えます。 本記事では、親子3人のスマホ代の相場や考え方、さらに格安SIMを含めた見直し方法について、具体的に解説していきます