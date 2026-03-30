藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。同番組の1時間スペシャルが、3月29日（日）に放送された。ゲストには小泉進次郎防衛大臣の妻である滝川クリステルが登場し、大臣の妻ならではの出産時のエピソードを披露した。【映像】滝川クリステル＆小泉進次郎さんの赤ん坊を3番目に抱いたのは…今回はゲストに滝川を招き、結婚や子育てにまつわるトークを展開。結婚発表まで極秘デートをしていた