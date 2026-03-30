「親族より先に…」滝川クリステル、大臣の妻ならではの出産秘話を告白！夫婦の次に赤ん坊を抱いた意外な人物

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。同番組の1時間スペシャルが、3月29日（日）に放送された。

ゲストには小泉進次郎防衛大臣の妻である滝川クリステルが登場し、大臣の妻ならではの出産時のエピソードを披露した。

【映像】滝川クリステル＆小泉進次郎さんの赤ん坊を3番目に抱いたのは…

今回はゲストに滝川を招き、結婚や子育てにまつわるトークを展開。結婚発表まで極秘デートをしていた話や、影武者を使って結婚準備を進めていたという話など、さまざまな秘話が飛び出した。

2020年に滝川が初出産したときの話では、当時環境大臣を務めていた進次郎さんを警護するためSPも病院に来ていたというエピソードを披露。

SPは立ち合い室にまでは入ってこなかったが、部屋の前にずっと待機しており、厳戒態勢のなか子どもを産んだと語った。

さらに滝川は「（赤ん坊が）無事に生まれて、夫が抱きます、私も抱きます、次SPが抱きます」と3番目に赤ん坊を抱いたのはSPだったと告白。「（SPに）うちの夫が『どうぞ』って言って」「だから、うちの親族より先にSP（が赤ん坊を抱いた）」と語り、「じいじ、ばあばよりも（先に）」とMC2人は爆笑していた。