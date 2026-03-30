Mr.Childrenの桜井和寿（56）が29日に放送されたTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。B'zの稲葉浩志（61）との食事の席でのエピソードを披露した。先週に続き、同番組の恒例企画「インタビュアー林修」に登場した桜井へ、VTRでコメントを寄せた稲葉。桜井の声の魅力について「曲によって、100点満点の優しさで包みこんでくれるような声だったり、一方で思春期の危ない暗いとがった部分みたいなものが、声の成分で