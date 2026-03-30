記事ポイント精巧なミニチュアグルメアート展「ミニチュアビストロの世界展」が大阪に初上陸「うさぎしんぼる展」が10周年記念仕様で49組のクリエイターが集結2026年4月29日〜5月6日、ルクア大阪にてゴールデンウィーク限定同時開催 まるで本物のビストロ料理のように精巧に作り込まれたミニチュアアート展「ミニチュアビストロの世界展」が、大阪に初上陸します。同会場では、うさぎクリエイター49組が一堂に集う「うさぎし