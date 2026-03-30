約140年前に焼失し、復元工事が進められている金沢城二の丸御殿。内部を彩る障壁画の下絵が完成し29日、確認作業が行われました。金沢城復元の総仕上げとも言われる二の丸御殿の整備では、政務の場として使われた「表向」の整備が進められています。このうち、金沢出身で江戸時代を代表する絵師、岸駒らが手掛けたとされる「虎の間」「表式台」などの障壁画の、原寸大の下絵が完成しました。 この日は、有識者や制作者らによっ