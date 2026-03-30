アイドルグループ・CUTIE STREETが、28日、29日にソウル・YES24ワンダーロックホールにて韓国公演『CUTIE STREET Live in Korea 2026』を開催。同公演のチケットが即完したことを受け、公演内で7月25日、26日にアンコール公演『CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER』を開催することをサプライズ発表した。【動画】話題の「かわいいだけじゃだめですか？」韓国語パフォーマンスCUTIE STREETは単独ライブに先立ち、26日に現