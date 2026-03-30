「かわいいだけじゃだめですか？」韓国語披露が話題 CUTIE STREET、韓国公演即完で7月にアンコール決定
アイドルグループ・CUTIE STREETが、28日、29日にソウル・YES24ワンダーロックホールにて韓国公演『CUTIE STREET Live in Korea 2026』を開催。同公演のチケットが即完したことを受け、公演内で7月25日、26日にアンコール公演『CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER』を開催することをサプライズ発表した。
【動画】話題の「かわいいだけじゃだめですか？」韓国語パフォーマンス
CUTIE STREETは単独ライブに先立ち、26日に現地の人気音楽番組『M COUNTDOWN』（Mnet）に出演。ヒット曲「かわいいだけじゃだめですか？」を韓国語で披露し、その様子がSNSで大きな話題となっている。
そして迎えた単独公演では、代表曲である「かわいいだけじゃだめですか？」「ひたむきシンデレラ！」や、人気曲「ぷりきゅきゅ」「ゆめみるプリマドンナ」など全17曲を披露。8人の個性が光る多彩な楽曲で観客を魅了し、原宿発の“KAWAII”を体現した演出とライブパフォーマンスに会場はファンの熱気にあふれていた。
最終日（29日）の公演では、ステージ上で7月25日、26日の2日間、世宗大学・大洋ホールで2度目の韓国公演『CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER』の開催をサプライズ発表。メンバーの桜庭遥花が「韓国のきゅーてすとたちにまた会いに来れるということで、本当に私たちも嬉しいです！」と伝えると、会場は大きな歓声に包まれた。
初の海外単独公演からわずか4ヶ月で実現する7月のアンコール公演開催は、CUTIE STREETの韓国国内での注目度の高さを表している。チケットは3月30日のWeverse抽選応募開始を皮切りに、先行販売、一般販売が順次開始される。また、CUTIE STREETオフィシャルファンクラブ有料会員向けにツアーも実施予定となっており、詳細は後日発表される。
■CUTIE STREET 韓国単独公演『CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER』
日時：7月25日（土）、7月26日（日） 午後6時開演
会場：韓国・ソウル 世宗大学・大洋ホール
【動画】話題の「かわいいだけじゃだめですか？」韓国語パフォーマンス
CUTIE STREETは単独ライブに先立ち、26日に現地の人気音楽番組『M COUNTDOWN』（Mnet）に出演。ヒット曲「かわいいだけじゃだめですか？」を韓国語で披露し、その様子がSNSで大きな話題となっている。
最終日（29日）の公演では、ステージ上で7月25日、26日の2日間、世宗大学・大洋ホールで2度目の韓国公演『CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER』の開催をサプライズ発表。メンバーの桜庭遥花が「韓国のきゅーてすとたちにまた会いに来れるということで、本当に私たちも嬉しいです！」と伝えると、会場は大きな歓声に包まれた。
初の海外単独公演からわずか4ヶ月で実現する7月のアンコール公演開催は、CUTIE STREETの韓国国内での注目度の高さを表している。チケットは3月30日のWeverse抽選応募開始を皮切りに、先行販売、一般販売が順次開始される。また、CUTIE STREETオフィシャルファンクラブ有料会員向けにツアーも実施予定となっており、詳細は後日発表される。
■CUTIE STREET 韓国単独公演『CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER』
日時：7月25日（土）、7月26日（日） 午後6時開演
会場：韓国・ソウル 世宗大学・大洋ホール