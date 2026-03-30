記事ポイントJRA-VAN新CM「みんなきんに君 関西表彰式」篇が2026年3月28日より公開競馬の表彰式で登壇者全員がなかやまきんに君に変身するユーモラスでインパクト抜群の演出が見どころJRA-VANはスマホ・PCで競馬データを深く楽しめるJRA公式情報サービスJRA公式データ配信サービス「JRA-VAN」を提供するJRAシステムサービスが、なかやまきんに君を起用した新CM「みんなきんに君 関西表彰式」篇を2026年3月28日より公開しています。