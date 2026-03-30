Ye（カニエ・ウェスト）が27日にリリースした12枚目のアルバム『BULLY』に、野田洋次郎（RADWIMPS）が参加していることがわかった。野田が自身のXで明かした。【画像】野田洋次郎、Yeの新作『BULLY』に参加していたことを明かす【投稿全文】野田は28日の投稿で、「2024年10月頃東京にて、はじめて友人経由でYeに呼ばれた。リリース直前だというアルバムにひと晩、思い浮かんだアレンジを好き勝手加えるだけのはずが、アルバム