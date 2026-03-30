73万回以上表示され3.9万「いいね」を獲得しているのは、飼い主さんと一緒に運動をしている猫ちゃんの姿。投稿を見た視聴者からは「飼い主の真似したいヤマネコくん可愛すぎ」「飼い主さん見ながら真似してて賢い」などのコメントが届いています。 【動画：ルームランナーで歩き始めると、となりにいた『愛猫』が…まさかの行動が可愛すぎる】 運動は大事なので X（旧Twitter）アカウント「ヤマネコ」に投稿された