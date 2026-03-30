73万回以上表示され3.9万「いいね」を獲得しているのは、飼い主さんと一緒に運動をしている猫ちゃんの姿。投稿を見た視聴者からは「飼い主の真似したいヤマネコくん可愛すぎ」「飼い主さん見ながら真似してて賢い」などのコメントが届いています。

【動画：ルームランナーで歩き始めると、となりにいた『愛猫』が…まさかの行動が可愛すぎる】

運動は大事なので

X（旧Twitter）アカウント「ヤマネコ」に投稿されたのは、サイベリアンのヤマネコ君がウォーキングをする様子。運動不足にならないように積極的に運動するなんて、とても意識が高い猫ちゃんです！

ヤマネコ君が運動に使っているのは、キャットホイール。猫が走ったり歩いたりすると、円形になっている部分が回ってランニングマシーンのように使えるものです。ハムスターの回し車を大きくしたものといえます。

チラチラ見ているのは…

ヤマネコ君がキャットホイールで歩きながらチラチラと目線を送っている先には、実は飼い主さんの姿が。飼い主さんがルームランナーで歩き始めると、ヤマネコ君も歩き始めるのだそうです！

飼い主さんが運動を始めることで「あ、僕も運動しなきゃ！」と意識が高まるのかもしれません。チラッチラッと飼い主さんを見ながら歩く姿が可愛すぎるのだとか。ときどき歩くのをやめて飼い主さんを見ては「まだ続けるのか…」と言いたげな表情で再開するそうです。

高め合う関係に

飼い主さんは、テレビゲームでフィットネスをすることもあるそう。そのときも、ヤマネコ君は一緒にダッシュしてくれたそうです。飼い主さんのモチベーションも上がり、お互いに意識を高め合っているようですね。

ちなみに、飼い主さんはヤマネコ君に危なくないよう、一番遅い速度で、いつでもオフにできるよう停止ボタンを握りしめてルームランナーを使っているそうです。この方法なら無理なく安全に、一緒に運動ができますね！

飼い主さんと運動をするヤマネコ君の投稿には、視聴者から「横目でカイヌシさんをチラチラ見ながら一緒にてっちてっちしてくれてますね！」「いっしょにトレーニングしてるの微笑ましい」などのコメントも寄せられていました。

Xアカウント「ヤマネコ」には、運動をするだけでなく、のんびり過ごすヤマネコ君の姿もたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「ヤマネコ」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。