4月1日から全国で放映される「Genspark」の新テレビCMに、俳優の松坂桃李（37）が出演。新CMでは、松坂が、資料デザインのクオリティが低く商談を失敗させてしまう「資料作成ド下手マン」から、Gensparkという武器を手に「資料作成素敵マン」へと変貌を遂げる役を演じている。【映像】真剣な表情の会社員姿の松坂桃李（メイキング映像）インタビューでは、役の設定にちなみ、“ド下手”なことについて聞かれ、次のように明かし