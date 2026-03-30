記事ポイント4月1日施行の自転車「青切符」制度を場面別に直感的に理解できる体験型インフォグラフィックマウスのスクロール操作で絵本のようにページが切り替わるインタラクティブ設計学校・企業・自治体など幅広い活用シーンに対応した周知・啓発コンテンツ 2026年4月1日から自転車の「交通反則通告制度（青切符）」が施行されます。エコンテは2026年3月26日、警視庁・警察庁の法令情報を基に制作した体験型インフォグラフ