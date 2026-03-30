読売テレビ朝の新番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』（3月30日スタート、月〜金前5：00※関西ローカル）が30日、放送スタートした。ライバル局の『おはよう朝日です』（ABCテレビ）と同時間帯に、関西の朝の“テッパン”情報ニュース番組を目指し、関西ノリ全快で始まった。【写真多数】『テッパン朝ライブ じゅーっと！』西山耕平アナ、林マオアナ、中村秀香アナらずらり読売テレビが制作する朝の情報番組は『朝生ワ