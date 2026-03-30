ダートG3「第33回マーチS」が29日、中山競馬場で行われ、8番人気サンデーファンデーが4角先頭から押し切って勝利。昨年プロキオンS以来となる、2つ目の重賞タイトルを獲得した。鞍上の角田大和（24＝角田）、管理する東田明士師（37）はともに重賞初勝利となった。デビュー6年目の角田は「この馬の良さを生かすために絶対に1列目（のポジション）を取ろうと思っていた」と振り返りつつ、「乗せていただいた関係者、これまで携