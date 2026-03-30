◇第98回選抜高校野球大会第10日準決勝大阪桐蔭3―2専大松戸（2026年3月29日甲子園）大阪桐蔭打線は1―1の7回1死二塁から2番・中西佳虎（けいと＝3年）の右前適時打で一時勝ち越し。直後に追いつかれたが8回1死三塁から7番・岡安凌玖（りく＝3年）の二ゴロの間に3点目を奪った。西武・中村剛也の長男・勇斗（2年）は「8番・三塁」で公式戦初先発し、2回2死での第1打席に中前へ初安打。「歓声が物凄かった。直球から振