広島市の市街地で行われたプロの自転車ロードレース大会で、地元チームの「ヴィクトワール広島」が激闘を見せました。 広島市西区商工センターで行われた自転車ロードレース「広島クリテリウム」では、ヴィクトワール広島など全国２１チームが、１周約１・７キロのコースを３０周し順位を競いました。 ヴィクトワール広島は、２０２６年の国内ランキング１位