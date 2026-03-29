YURERUKOが新曲「SUPER愛さレディー」を4月8日(水)にリリースすることが決定した。本作はテレビ朝日の人気枠「ドラドラ大作戦」第5弾となるドラマ『大丸愛は選択する』の主題歌として書き下ろされている。『大丸愛は選択する』で主演の熊元プロレス(紅しょうが)が演じる主人公・大丸愛は、恋に仕事に不器用ながらも、フルスイングで突き進む等身大の女性。新曲「SUPER愛さレディー」はそんな彼女の生き様に寄り添い、背中を力強く