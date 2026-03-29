健康的にお酒と付き合うにはどうすればいいか。肝臓外科医の尾形哲さんは「アルコール度数は低くても、果糖やブドウ糖を加えて飲みやすくしたお酒や、度数が高いお酒はとくに注意が必要だ」という――。※本稿は、尾形哲『甘い飲み物が肝臓を殺す』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／taka4332※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／taka4332■アルコールはひとまず減らしてみるスマート外来には、