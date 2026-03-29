【モデルプレス＝2026/03/29】STU48の福田朱里が3月28日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ボトムとタイツのコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。【写真】26歳STU48メンバー「お顔小さすぎる」美脚透ける黒タイツ姿◆STU48福⽥朱⾥、ミニスカ×タイツコーデ披露福田は「＃広島カフェ」というハッシュタグとともに「なんかみんながいってるとこ」とつづり、レトロな雰囲気の街角での写真や、カフェでケーキと紅茶