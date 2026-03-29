「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）フェブラリーＳから１カ月。少しずつ春めいてきましたね！私は２６日の木曜日に、皇居乾通りの春の一般公開に初めて行ってきました。到着時は小雨が降っていましたが、歩いているうちにやみ、傘を閉じてのんびり散策。しっとり水分を含んだ草木って風情があって、なんだか落ち着きますね。お堀や石垣など皇居ならではの景色がとっても美しかったです。女性のグループや、年配のご夫婦