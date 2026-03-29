【国際親善試合】スコットランド代表 0−1 日本代表（日本時間3月29日／ハムデン・パーク）【映像】三笘薫、胸トラップ＆絶品20mスルーパス日本代表のMF三笘薫が鮮やかに決定機を演出。怪我から戦線復帰しおよそ半年ぶりの代表ユニフォームをまとった背番号7の“約20mスルーパス”が話題を集めている。サッカー日本代表は日本時間3月29日、国際親善試合（KIRIN WORLD CHALLENGE 2026）でスコットランド代表と対戦。今年6月に開