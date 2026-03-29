ＡＢＣテレビ・テレビ朝日系「芸能人格付けチェック〜ＢＡＳＩＣ〜」が２９日放送され、美容芸人・レインボー池田直人がブライダルのヘアメイクに挑戦。大物俳優も騙される出来栄えに歓喜の声を上げた。この日の項目の１つがブライダルヘアメイク。正解は花嫁メイクの神と呼ばれる服部由紀子さん。不正解は服部さんのアシスタントの女性で、絶対アカンのが池田だった。３人はくじ引きでモデルを選択。正解の服部さんは爛々の