ＡＢＣテレビ・テレビ朝日系「芸能人格付けチェック〜ＢＡＳＩＣ〜」が２９日放送され、美容芸人・レインボー池田直人がブライダルのヘアメイクに挑戦。大物俳優も騙される出来栄えに歓喜の声を上げた。

この日の項目の１つがブライダルヘアメイク。正解は花嫁メイクの神と呼ばれる服部由紀子さん。不正解は服部さんのアシスタントの女性で、絶対アカンのが池田だった。

３人はくじ引きでモデルを選択。正解の服部さんは爛々の萌々、不正解のアシスタントは、ゆにばーす・はら、絶対アカン池田は３時のヒロインのかなでをヘアメークした。

果たして絶対アカンの池田が正解だと思った芸能人はいたのか？大物俳優チームの唐沢寿明は池田がメイクした「Ｂ」を選択。「その人を活かしているのはＢ」だと主張し、同じチームの片平なぎさが正解の「Ｃ」を上げる中、結局「Ｂ」の部屋へ。他にも乃木坂４６チーム、三浦大輔氏＆中田翔氏のプロ野球チームも池田がメイクした「Ｂ」を選択していた。

結果を知らされた池田はＶＴＲで「よっしゃ！唐沢寿明さん騙せたんですか？片平なぎささん？よっしゃ！」と歓喜。放送後にＸでも「初めて女性の髪の毛までフルメイクで、めっちゃめっちゃなプレッシャーでしたら２週間頑張った成果出ました！！皆さん悩んでくださって選んでくださって嬉しかったです！！！！かなでちゃんありがとう」と喜びをつぶやいていた。

この投稿には８２０件ものコメントが。「ナチュラルで素敵な仕上がりでした」「本当にすごいです！とても綺麗でプロの技だと感じました」「テクニックハンパない」など絶賛の声が相次いでいた。