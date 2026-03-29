SNS型投資・ロマンス詐欺の年間被害総額が過去最悪の1827億円に！海外の富裕層を装ってSNSなどを通じて単身者に近づき、言葉巧みに恋愛感情を抱かせ、結婚をちらつかせながら最終的に根こそぎ金を奪い取る「国際ロマンス詐欺」。海の向こうにいる、会ったこともない人物に送金までさせるという荒唐無稽な手法ながら、その件数と被害額は増加の一途だ。被害者が狡猾な犯行の一部始終を伝える。【グラフ】特殊詐欺とSNS型投資・ロマ