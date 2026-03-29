今週末から週明けにかけて、複数のボーイズグループがライブを開催している。ホール会場で行われる全国ツアーからアリーナやドームを舞台にした大規模公演まで、多彩なステージが春のライブシーンを盛り上げている。 （関連：【動画あり】げんじぶ、BUDDiiS、King & Prince…人気グループたちのパフォーマンス） ■原因は自分にある。 原因は自分にある。