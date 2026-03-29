今週末から週明けにかけて、複数のボーイズグループがライブを開催している。ホール会場で行われる全国ツアーからアリーナやドームを舞台にした大規模公演まで、多彩なステージが春のライブシーンを盛り上げている。

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■原因は自分にある。

原因は自分にある。は、3月28日、29日に『LIVE TOUR 2026 輪廻の箱庭』の愛知・愛知県芸術劇場大ホール公演を開催中。3月17日に埼玉・大宮ソニックシティ 大ホールにて開幕した本ツアーは計5都市17公演、最新EP『文藝解体新書』を携えて行われる。原因は自分にある。のライブと言えば、緻密に構成された世界観が魅力のひとつ。今年夏には初のアリーナツアー『ARENA TOUR 2026 仮ノ現』も控える今、彼らの現在地を見届けたい。

■BUDDiiS

BUDDiiSは、約2年ぶりとなる全国ホールツアー『BUDDiiS vol.11 Hall Tour - FLORiiA -』を開催。3月28日には滋賀・びわ湖ホール 大ホール公演が行われ、29日には大阪・フェスティバルホール公演へと続いていく。2月11日にはアルバム『THIS IS BUDDiiS』をリリースし、メジャーデビューを果たした彼ら。今回のツアーではグループの勢いを感じさせるとともに、BUDDiiSらしいあたたかくハッピーな空間を届けてくれることだろう。グループのさらなる活躍にも注目だ。

■King & Prince

King & Princeは、4大ドームツアー『King & Prince STARRING DOME TOUR 2026』を開催中。1月に福岡・みずほPayPayドーム福岡にて幕を開けた本ツアーも、3月28日、29日の愛知・バンテリンドーム ナゴヤ公演にていよいよファイナルを迎える。昨年のクリスマスイブにリリースされたアルバム『STARRING』を携え、“映画”をテーマに展開されるエンターテインメントショー。華やかな演出とともに、物語性のあるライブがドームの大空間を彩っている。3月25日には18枚目のシングル『Waltz for Lily』もリリースされたばかりで、ツアーファイナルへの期待も高まるばかりだ。

■SixTONES

SixTONESは、全国アリーナツアー『SixTONES LIVE TOUR 2026「MILESixTONES」』を開催中。3月25日から29日にかけては、神奈川・横浜アリーナ公演が行われている。今年、デビュー6周年というグループにとって大切な年を迎え、1月21日にはベストアルバム『MILESixTONES -Best Tracks-』もリリースした彼ら。全国11都市、全50公演に及ぶ本ツアーは、まさにファンと節目を祝うお祭りのようなもの。周年の集大成とグループの飛躍を感じさせるステージとなりそうだ。

■Aぇ! group

Aぇ! groupは、2月に2ndアルバム『Runway』をリリース。同アルバムを携え、全国8都市30公演にわたるアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』が行われている。「これからを走り抜け飛び立っていく」という前向きなメッセージを込めるとともに、“けもの道”という意味も持つ『Runway』。本作品を携えて行われているツアーでは、困難をも乗り越えていく彼らの力強さを感じられると同時に、さらに進化したグループの姿を目撃することができそうだ。3月28日、29日にかけて宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ公演が開催中。ツアーは7月11日、12日の静岡県・エコパアリーナ公演まで続いていく。

■THE JET BOY BANGERZ、WEST.、B&ZAIらもライブを開催

さらに、週明けの3月30日以降も、各地でさまざまなライブが開催される。

THE JET BOY BANGERZは、東京・東京ガーデンシアターにて初の単独ホール規模のライブイベント『THE JET BOY BANGERZ SPECIAL LIVE 2026「Let's Dance～DARK13～」』を開催。ドラマ『DARK13 踊るゾンビ学校』（ABCテレビ）とコラボしたスペシャルステージを届ける。WEST.は、12枚目のフルアルバム『唯一無二』を携えたアリーナツアー『WEST. LIVE TOUR 2026 唯一無二』を開催中。3月30日、31日には大阪·大阪城ホール公演を控えており、アルバムタイトル通り個性あふれるライブが展開されそうだ。B&ZAIは初の全国ツアー『B&ZAI LIVE TOUR 2026 -ROCK’N’DOL-』を開催中で、3月30日、31日には福岡・福岡サンパレス 大ホール公演が行われる。追加公演として5月には東京・日本武道館公演も決定しており、勢いを増すグループの現在地を感じられるライブとなるだろう。

今週末から週明けにかけて、さまざまな会場で相次いで開催されるボーイズグループのライブ。グループごとに異なるコンセプトや演出は、それぞれの個性を色濃く映し出すはずだ。ファンとの一体感が生み出す、熱気あふれるステージに期待したい。

（文＝かなざわまゆ）