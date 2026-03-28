Verde/が、4月1日(水)にリリースするニューシングル「Pulse/」のミュージックビデオを公開した。本映像は、Shou自身が初めてディレクターとして制作した映像作品であり、楽曲「Pulse/」の世界観をより深く掘り下げる形で構築された。自身の音楽観を視覚表現へと落とし込み、サウンドとビジュアルの両面から作品を統合する試みとなっている。楽曲が持つサイバーパンク／デジタル・ディストピアの空気感は、映像によってさらに拡張さ