Eveが7年ぶりとなるライブハウスツアーを＜Eve Zepp Tour 2026「廻帰」＞と題し、全国5都市にて開催することが決定した。本ツアーは神奈川・ぴあアリーナMMにて5月に開催される＜Eve Live 2026「Re:Smile」＞に続く形で行なわれるもの。あわせてキービジュアルも公開され、チケットのオフィシャル最速先行受付がスタートした。キービジュアルは「アヴァン」のMVを担当したえーけーによる描き下ろしアートワークとなっている。■＜E