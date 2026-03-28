おいしくるメロンパンが、4月15日(水)に新曲「ツツジの枯れる頃には」を配信リリースすることを発表した。発表が行なわれたのは、活動10周年を迎えメジャーデビュー作となった10thミニアルバム『bouquet』を携えて行なわれたツアーファイナル、LINE CUBE SHIBUYA公演にて。新曲「ツツジの枯れる頃には」は、彼らの真骨頂とも言えるメランコリックな情景を帯びた歌詞世界を、繊細かつ豊かなバンドアンサンブルで描き出した一曲とな