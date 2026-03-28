ソニーミュージックによる新プロジェクト“TORA PROJECT”より、新たなガールズグループ kiOraの始動が発表された。 （関連：【画像あり】新ガールズグループ kiOra、初パフォーマンスした『HITC』ライブ写真） kiOraは、同プロジェクトよりOTO、KYLA、RUKA、YUの各メンバーで構成。“Japanese Heritage”をコンセプトに2026年内にデビュー予定だ。 また、本日3月