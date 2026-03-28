ソニーミュージックによる新プロジェクト“TORA PROJECT”より、新たなガールズグループ kiOraの始動が発表された。

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kiOraは、同プロジェクトよりOTO、KYLA、RUKA、YUの各メンバーで構成。“Japanese Heritage”をコンセプトに2026年内にデビュー予定だ。

また、本日3月28日に幕張メッセで行われた88rising主催の音楽フェスティバル『HEAD IN THE CLOUDS in TOKYO2026』にてグループ初のパフォーマンスが披露された。

【kiOra メンバーコメント】

・OTO

1年前にLAで見た憧れのHITCのステージに立つことが出来て、本当に夢のようでした。そして、kiOraとしての初めてのパフォーマンスを見てくださり、ありがとうございました！また皆さんに会えることを願っています！

・KYLA

本日お越しくださった皆さん、本当にありがとうございます！初めてkiOraとしてステージに立ち、とても緊張したのですが、皆さんの温かい声援に勇気付けられました。これからもいろんな姿を見せていくので応援していただけると嬉しいです！またお会いできる日を楽しみにしています！

・RUKA

本日はkiOraとして初めてのステージをたくさんの方の前で披露することができて、とっても嬉しい気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます！またお会いしましょう‼︎

・YU

本日は私たちのパフォーマンスを見て下さり、本当にありがとうございました。私たちのスタートはまだまだここからなので、是非見守って頂きたいです！そしていつかまた皆さんの前でパフォーマンスできる日を楽しみにしています！

（文＝リアルサウンド編集部）