シャープなフェイスラインが印象的なSnow Man目黒蓮の横顔。その美しさに「横顔が美しすぎる！」と絶賛の声が多くあがるほどだ。今回はそんな“めめの横顔”ショットを紹介したい。 写真＆動画：横顔から美しい！目黒蓮の横顔ショット（全7投稿） ■青空に映える！爽やかな目黒蓮の横顔 白スーツにボルドーのシャツとネクタイを合わせ、競馬場のスタンド内で微笑む横顔を捉えた一枚。目黒が出演したTBS系日曜