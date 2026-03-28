シャープなフェイスラインが印象的なSnow Man目黒蓮の横顔。その美しさに「横顔が美しすぎる！」と絶賛の声が多くあがるほどだ。今回はそんな“めめの横顔”ショットを紹介したい。

写真＆動画：横顔から美しい！目黒蓮の横顔ショット（全7投稿）

■青空に映える！爽やかな目黒蓮の横顔

白スーツにボルドーのシャツとネクタイを合わせ、競馬場のスタンド内で微笑む横顔を捉えた一枚。目黒が出演したTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（2025年10月期ドラマとして放送）公式Instagramに投稿されたオフショットだ。青空と美しい芝が、目黒の優しい笑顔をより爽やかに引き立てる。

■隣に座っている気分が味わえる！機内でのワンシーン

劇場版『トリリオンゲーム』公式Xで公開されたオフショット。自身が演じるハルの衣装を着た目黒が飛行機内でまっすぐ前を見つめるところを捉えた一枚だ。

鋭い眼光と相まって、その横顔からはよりクールさを感じる。また、窓から差し込む光が目黒の整った横顔を美しく浮かび上がらせているのもポイントだろう。

一転、『トリリオンゲーム』公式Instagramには、カメラを見て微笑む別カットが公開され、そのギャップも話題となった。

■白のスーツ×サラサラヘア＝リアル王子様

2024年6月からアンバサダーをつとめる『REGZA』。このカットは、REGZA公式Instagramに投稿された2025年時のビジュアル撮影時のメイキングショットだ。

光沢感のある白ジャケットに身を包み、真剣な表情で撮影カットをチェックする横顔はまさに王子様そのもの。

凛とした眼差しも印象的で「王子様すぎる！」「最高に美しい」の声があがった。

■休憩中のオフショットすら絵になる！リラックスモードのめめ

ベンチに腰掛け、少し遠くを見つめる目黒蓮。映画『トリリオンゲーム』の公式Xに投稿されたオフショットで、撮影の合間に休憩する自然体の表情が印象的だ。

シャツの胸元を開け、ジャケットの袖をまくったラフなスタイルで足を組みベンチに腰掛ける姿は、それだけで雰囲気があり、絵になるワンシーンに仕上がっている。

■想いをこめて熱唱する姿にドキッ！レコーディング中の真剣な横顔

こちらは、ベストアルバム『THE BEST 2020-2025』（2025年1月22日発売）収録のソロ曲「朝の時間」レコーディングシーン。

挨拶をしながらスタジオ入りする姿から、スタッフとの談笑シーン、そして気持ちを込めて歌う場面や歌詞を見つめながら考え込む横顔など、目黒が音楽と真摯に向き合う姿が詰め込まれた内容となっている。