マイケル・キャリック体制では好調を維持しているマンチェスター・ユナイテッド。15日には上位対決となったアストン・ヴィラを3-1で下しており、アーセナル、マンチェスター・シティに次ぐリーグ3位につけている。『The Athletic』ではシーズン終盤、来季が見えてきたこのタイミングで、夏の移籍市場での動きに注目している。その中でスポットライトが当たったのはCFだ。現在ベンヤミン・シェシュコ、マテウス・クーニャ、ジョシュ