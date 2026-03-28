【モデルプレス＝2026/03/28】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が3月28日、自身のInstagramを更新。タンクトップのカジュアルなコーディネートを公開した。【写真】22歳K-POP日本人メンバー「スタイル良くて憧れ」タンクトップ姿◆IVEレイ、タンクトップのカジュアルコーデ披露レイはNBAのロサンゼルス・クリッパーズをメンションし、試合会場などでのショットを複数枚投稿。白いタンクトップにデニムのハーフパ