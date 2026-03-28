―［経済レポーター×銀座No.1ホステス・山崎みほ］― 「高級車を買って満足していたのに、友人がもっといい車を買っていて、なんだか負けたような気分になってしまった」そんな思いをした経験はありませんか？車に限らず、私たちはつい他人と比べて幸せを測ってしまいます。一体、お金をいくら持てば、他人と比べずにいられるのでしょうか？これまで私は、夜の銀座でも、経済レポーターとしての取材現場でも、資産10億円、100億円