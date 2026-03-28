ロサンゼルス・レイカーズ vs ブルックリン・ネッツ日付：2026年3月28日（土）開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 116 - 99 ブルックリン・ネッツ NBAのロサンゼルス・レイカーズ対ブルックリン・ネッツがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。 第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリ