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ポートランド・トレイルブレイザーズ vs ダラス・マーベリックス日付：2026年3月28日（土）開催地：モダ・センター（Portland）最終スコア：ポートランド・トレイルブレイザーズ 93 - 100 ダラス・マーベリックス NBAのポートランド・トレイルブレイザーズ対ダラス・マーベリックスがモダ・センター（Portland）で行われた。 第1クォーター