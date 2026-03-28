◇NBAレイカーズーネッツ（2026年3月27日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が27日（日本時間28日）の本拠地ネッツ戦に途中出場。右ふくらはぎの痛みから3戦ぶりに復帰すると、前半から豪快ダンクを連発して6得点をマークした。チームも61ー59と2点リードで前半を折り返した。21日（同22日）の敵地マジック戦では、第3Q終盤に交代。そのまま最後までコートに戻ることはなく2得点1リバウンドに終