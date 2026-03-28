「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２７日、ロサンゼルス）試合前に優勝リング贈呈式が行われた。これに合わせドジャースはリングの構造を公開。連覇を特別な仕様で表現した逸品となった。２５番目に大谷が登場すると、笑顔でボックスを受け取った。そしてリングの説明を受けながら右手中指にはめ、まんっめんの笑みを浮かべた。大トリで登場したワールドシリーズＭＶＰの山本由伸投手には大歓声が降り注ぎ、右腕も笑み