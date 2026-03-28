骨折、出産、盲腸――生きていれば、強い痛みを経験することは少なくない。もちろん、どの痛みがいちばんつらいかは簡単に比べられるものではない。ただ、しばしば「この世でもっとも痛い」とまで言われる病気がある。 【画像】“頭痛を抑える”注射器患者が自ら使用 毎日、決まった時間、決まった箇所に謎の激痛 4年前の春先、筆者はひどい頭痛に襲われた。季節の変わり目で気候も安定しない時期だったため、最初