俳優の浜辺美波さん（25）が2026年3月23日、自身のインスタグラムを更新。犬を抱きしめる姿を披露した。「わんこと巡る1年」浜辺さんは、「2026年カレンダー本日発売です」と報告し、笑顔で犬を抱きしめるショットやシアー感のデザインの衣装姿など6枚の写真を投稿した。カレンダーの今年のテーマは「わんこと巡る1年」。「みんなでずっと遊んでいて終始癒されました」といい、「皆さまにも癒しを感じていただけるカレンダーになっ